O Irevela as principais diligências dos inspetores da Polícia Judiciária que abriram um processo-crime ao desaparecimento de João Marinho, há dois anos.A filha de João Marinho revelaram, no local onde os pais se conheceram, as memórias que têm do pai, que desapareceu em Brejos de Azeitão, num domingo para ir caminhar, sem deixar rasto e sentem-se revoltadas com aquilo que diz ter ...