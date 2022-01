João Rendeiro fez 40 viagens milionárias antes de ser preso

João Rendeiro fez, nos últimos anos, 40 viagens milionárias: de março de 2011 a fevereiro de 2016, período em que foi investigado e acusado no caso BPP, o antigo banqueiro passou mais de 350 noites no estrangeiro e terá gasto apenas em alojamento cerca de 100 mil euros. Fez uma autêntica volta ao mundo: foi oito vezes a Nova Iorque, cinco a Miami, quatro a São Paulo e a Istambul, três a Hong Kong e duas ao Dubai, esteve em sítios como Veneza, Paris, Londres, Atenas, Hong Kong, Macau, Fortaleza, Nova Deli, Cidade do México.