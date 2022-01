João Rendeiro quer anular processo de extradição

Preso há mais de 40 dias na África do Sul, João Rendeiro regressa hoje ao Tribunal de Verulam, em Durban, escoltado pela polícia e agentes da Interpol, para ouvir, pela primeira vez, a sua advogada contestar o pedido de extradição de Portugal. A audiência, segundo apurou o CM, vai começar com a discussão do incidente que está a ser aproveitado pela defesa do ex-banqueiro para dificultar o andamento do processo de extradição: a quebra do selo no processo original enviado por Portugal e que motivou o adiamento da última sessão.