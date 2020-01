Jogadores do Sporting “imploraram pela vida” durante ataque à Academia

Os jogadores do Sporting "imploraram pela vida" durante o ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018. A revelação foi feita por Lumor, que deu como o exemplo o antigo capitão, William Carvalho.O lateral-esquerdo ganês, que está emprestado pelo Sporting ao Maiorca, em Espanha, foi esta quarta-feira ouvido por Skype na 21ª sessão de julgamento, no Tribunal de Monsanto."Eles começaram logo a bater nos jogadores mal entraram. A mim não me bateram. Foi tudo muito rápido. Havia muito fumo", relatou. O defesa disse ainda que presenciou o momento no qual um dos agressores puxou de um cinto. "Estava atrás do Misic. Um dos agressores tirou o cinto das calças e começou a bater. Bateram-lhe em várias partes do corpo. Gritavam muito". Lumor ficou com medo depois do ataque, assumindo que não conseguiu sair à rua nem dormir bem.Salin, ex-guarda-redes leonino, também testemunhou. Disse que William Carvalho e Rui Patrício foram os mais perseguidos pela Juve Leo. O julgamento continua amanhã, com a inquirição de Rúben Ribeiro e Gelson Martins.O tribunal mandou notificar Fábio Coentrão, William Carvalho e André Geraldes (ex-diretor do Sporting para o futebol) para prestarem depoimento na próxima semana. Apenas Geraldes deverá testemunhar presencialmente.18 dos 44 arguidos estiveram ontem presentes em tribunal. Mustafá e ‘Aleluia’ sentam-se quase sempre lado a lado.Romain Salin relatou que tentou colocar-se entre os invasores e dois colegas de equipa [William e Patrício], mas que só conseguiu travar um dos elementos, o qual viria a "acalmar-se" depois de conversarem.