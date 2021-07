Jorge Mendes e Pinto da Costa acusados de desviarem dinheiro

"Que os 30 milhões de euros [negócio de Pepe em 2007] saíram da nossa conta [Calderón ainda era o presidente do Real Madrid] e acabaram na deles, isso é certo. Agora, há que ver a sede do banco deles. Com o Jorge Mendes, que é o representante do presidente do FC Porto, é tudo estranho. Os dois sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich] com o Mourinho, o Ricardo Carvalho e o Paulo Ferreira. E esse dinheiro acaba na Suíça", disse Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, num áudio datado de outubro de 2012, agora revelado pelo jornal ‘El Confidencial’.

Esta quarta-feira, o líder dos merengues esclareceu a imprensa portuguesa, garantindo que as "gravações foram produzidas ilegalmente" e "estão fora de contexto para provocar uma interpretação que não corresponde à realidade".





"Tenho uma relação fantástica com Jorge Mendes há mais de 15 anos. (...). Também mantenho uma grande amizade com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, com quem tivemos oportunidade de celebrar vários acordos sempre baseados na máxima transparência", destacou Florentino.

Em outros áudios entretanto revelados, o líder do Real teve palavras depreciativas para Mourinho e Ronaldo: "Duas pessoas com um ego gigantesco, mal-educados e que não veem a realidade. Podiam ganhar muito mais dinheiro se fizessem as coisas de outra forma. São dois anormais."