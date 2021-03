Três meses depois de se ter apresentado na cadeia, para cumprir a pena de mais de três anos, a que foi condenado no âmbito do processo Face Oculta, José Penedos regressou a casa. O ex-secretário de Estado está gravemente doente, num estado de senilidade avançado. Já não tinha consciência de onde estava e precisava de ajuda para todas as tarefas diárias, como a higiene.