José Sócrates gastou uma média de 45 400 euros por mês, em 2012: nesse ano, o antigo primeiro-ministro viveu em Paris, onde estudou Ciência Política, viajou com frequência da capital de França para Lisboa, onde tinha casa, e não exerceu qualquer trabalho remunerado. Sobre esta situação, a acusação do Ministério Público (MP) é precisa: “Ao longo do ano de 2012, o arguido José...