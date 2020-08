Um jovem armado entrou, no sábado à tarde, na casa de uma idosa situada no bairro do Sol, em Pinheiro, Guimarães. O suspeito apontou uma pistola à vítima, de 82 anos, e obrigou-a a entregar 50 euros e ainda dois anéis de ouro.



Consumado o assalto, o ladrão fugiu de bicicleta. A GNR foi chamada ao local, mas como está em causa um crime cometido com uma arma de fogo o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Braga.

