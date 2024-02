Estava proibido pelo juiz de se aproximar da avó, indiciado por violência doméstica contra a mulher de 72 anos, que assaltava com frequência para roubar dinheiro para sustentar o vício do consumo de drogas. O homem, de 23 anos, foi apanhado pela PSP, em flagrante, a incumprir a ordem do tribunal, na Ribeirinha, concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, Açores.









