O Tribunal de Leiria condenou esta quarta-feira Mário Lopes, 20 anos, a uma pena de 21 anos de prisão por ter executado com cinco disparos a amiga Soraia Sousa, de 18 anos, em outubro de 2021, a mando do seu pai e devido a uma dívida.



Segundo o tribunal, o jovem, que assistiu à leitura do acórdão por videoconferência, no estabelecimento prisional, deslocou-se com o seu progenitor, Nelson Lopes, até um terreno baldio junto à estação de comboios da Martingança, onde tinham combinado encontrar-se com a vítima para que ela saldasse uma dívida relacionada com droga, negócio ao qual Nelson se encontrava ligado.









