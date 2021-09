Três jovens foram esfaqueados, este domingo de madrugada à saída de um bar na Malveira, Mafra. O agressor, um outro jovem que reside na mesma localidade, já tinha desentendimentos anteriores com as vítimas e fugiu de casa após o ataque, encontrando-se agora com a PJ de Lisboa no encalço.O ataque ocorreu cerca da 01h40, no Largo da Feira.