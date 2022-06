Jovem de 14 anos esfaqueado em rixa entre gangs na Amadora

Um jovem, de 14 anos, ficou ferido com gravidade ao ser esfaqueado em mais uma rixa entre gangs rivais, na Brandoa, Amadora. O crime ocorreu na Avenida Rui Luís Gomes, no sábado.



Ao que o CM apurou esta segunda-feira, a vítima sofreu golpes profundos na zona da cabeça e apresentava ainda um traumatismo craniano. No local esteve o INEM e a PSP da Amadora. O menor foi levado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. A Polícia Judiciária foi também acionada.