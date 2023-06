Jovem de 15 anos esfaqueia colega de 17 em Portalegre

Um jovem, de 17 anos, foi esfaqueado, esta madrugada, por um adolescente, de 15, na Praça da República, em Portalegre. O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 4h00 desta quinta-feira.O agressor desferiu três golpes com uma faca no abdómen e no tórax da vítima. O jovem chegou a ser estabilizado no local e foi posteriormente transportado para o Hospital de Portalegre. Dada a gravidade dos ferimentos acabou por ser helitransportado para uma unidade hospitalar em Lisboa.O crime ocorreu perto da esquadra da PSP daquela cidade. No local estiveram os bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Portalegre e a PSP.Ao que oconseguiu apurar, os dois jovens possuem um historial de conflito. Estudam na mesma escola e já se envolveram em atritos diversas vezes.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.