Jovem de 16 anos compra faca de cozinha e esfaqueia colega de escola no pescoço

Um adolescente de 16 anos, aluno da Escola Profissional Gustave Eiffel, no Lumiar, Lisboa, foi detido pela PSP no recinto deste estabelecimento de ensino por ter tentado matar um colega de 17, com duas facadas no pescoço. Apesar de menor, ficou em prisão preventiva.



Fonte da PSP disse ao CM que a tentativa de homicídio ocorreu pelas 16h00 de segunda-feira. Os dois colegas de turma iniciaram uma discussão na sala.







Só a intervenção de outro aluno, e de uma professora, que sofreu hematomas e um corte, permitiu travar o jovem de 16 anos. Mas, no exterior da escola, voltou a esfaquear a vítima no pescoço e pontapeou-a na cabeça. A PSP deteve-o, apreendendo as duas facas.



A vítima foi assistida pelo INEM. Estabilizado, o jovem de 17 anos foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde está internado.