Um jovem de 16 anos morreu na sequência de um despiste em Vale Formoso, Loulé, ocorrido durante a tarde desta sexta-feira. Segundo apurou o CM, o acidente deixou os outros quatro ocupande do veículo feridos com gravidade.A vítima mortal teve o óbito declarado no local. Após a viatura se despistar, caium de um viaduto para uma estrada secundária.No local estiveram 37 operacionais apoiados por 13 viaturas.(Em atualização)