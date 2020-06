Um jovem de 16 anos vai esta sexta-feira ser presente a juiz, no tribunal de Guimarães, por suspeitas do crime de homejacking a uma idosa, em Cabeceira de Basto.O crime ocorreu em janeiro deste ano e o menor terá levado da casa da idosa dinheiro e ouro, ameaçando-a com recurso a uma pistola.Segundo informação avançada aopela Polícia Judiciária de Braga, o jovem foi detido esta quinta-feira e é suspeito de mais oito casos de furtos a casas.