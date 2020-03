Uma jovem de 17 anos, que esteve em Itália de férias com família nas férias do carnaval, é o mais recente caso confirmado de coronavírus em Portugal.A jovem foi transportada do hospital de Portimão para um hospital em Lisboa.A Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, poderá vir a encerrar nos próximos dias, uma vez que a aluna esteve no espaço.A mãe, que também viajou com a jovem, é um caso suspeito e aguarda ainda o resultado de análises clínicas.