Jovem de 22 anos gravemente ferido em acidente de trabalho nas minas de Aljustrel

Um homem de 22 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos graves num acidente de trabalho nas minas de Aljustrel, no distrito de Beja, tendo sido transportado para o hospital de São José, em Lisboa, disse fonte da GNR.A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o homem sofreu amputação de três dedos da mão direita, no acidente que ocorreu na empresa Almina.A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, segundo a fonte da GNR.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 18:01, tendo sido mobilizados para o local 11 operacionais, dois veículos dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além da GNR.