Jovem de 22 anos morre em despiste de trator em Oliveira do Hospital

Um jovem de 22 anos morreu este sábado num despiste de trator em Oliveira do Hospital.A vítima estaria a descer uma rua com inclinação e acabou por entrar em despiste.Quando os bombeiros e o INEM chegaram ao local ainda tentaram realizar manobras de reanimação mas já não foi possível reverter a situação.O óbito foi declarado no local.