Um jovem de 24 anos ficou com ferimentos ligeiros após a carrinha em que seguia se ter despistado na A22, no sentido Portimão-Faro, antes da área de serviço de Loulé.O veículo ficou capotado na via e a vítima teve de ser socorrida pelos bombeiros de Loulé.Ao que oapurou, o jovem foi depois transportado ao Hospital de Faro.