Jovem de 22 anos morto com dois tiros no peito dentro de casa em Alfama

A Polícia Judiciária está a investigar o homicídio de um jovem brasileiro atingido com dois tiros no peito no interior de uma casa em Alfama, Lisboa.Luiz Henrique Froede, de 22 anos, estava num convívio com amigos na noite de quarta-feira, dia 7 de julho, no número 10 da rua Castelo.Pela 00h15, já de quinta-feira, ouviram-se dois disparos e, logo a seguir, um casal saiu a correr da habitação. Ainda foram perseguidos por populares pelas escadarias do bairro histórico de Lisboa, mas efetuaram dois disparos para o ar junto ao Museu do Fado e conseguiram escapar.