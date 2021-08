Jovem de 25 anos morre em acidente de mota em Barcelos

Um jovem de 25 anos, chamado Pedro Soares, morreu esta tarde, em Martim, Barcelos, quando a Harley-Davidson que conduzia embateu com violência num veículo ligeiro, que circulava na EN 103, que liga Braga a Barcelos.

O acidente ocorreu por volta das 16h30 e o jovem foi socorrido no local pelos Bombeiros e pela equipa médica da VMER do Hospital de Braga. Foi transportado em estado crítico, mas acabou por morrer já no Serviço de Urgências do Hospital de Braga.

O acidente ocorreu junto ao Horto de Martim e está a ser investigado pelo NICAV da GNR de Braga.