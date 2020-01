Jovem de 27 anos 'caçado' com telemóvel roubado na Amadora

A Polícia Judiciária deteve um homem de 27 anos que, em outubro do ano passado, usou e disparou uma caçadeira durante um roubo violento numa casa na Amadora.Foi apanhado ainda com o telemóvel de uma das vítimas. O suspeito foi detido durante buscas, que permitiram deter outro homem, de 20 anos. Os dois estavam na posse de droga e várias armas brancas, que foram apreendidas.Na altura do roubo que levou à investigação, o suspeito agora preso, juntamente com dois cúmplices, atacou uma moradia à mão armada.O grupo fugiu com telemóveis, relógios e objetos em ouro. Na altura, uma das vítimas refugiou-se num quarto, que foi alvo de disparos de caçadeira antes da fuga.Os dois cúmplices continuam a ser procurados pela PJ.