Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 28 anos morre após colisão entre carro e mota em Vila Nova de Milfontes

Acidente aconteceu na Estrada Nacional 390.

Por Lusa | 23:27

Um motociclista de 28 anos morreu hoje na sequência de uma colisão com um automóvel perto de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.



De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 390, na localidade de Brunheiras, freguesia de Vila Nova de Milfontes, onde residia a vítima mortal.



A condutora do automóvel envolvido na colisão com o motociclo sofreu ferimentos ligeiros, acrescentou a fonte da GNR.



O alerta para o acidente foi dado às 19h04, e as operações de socorro mobilizaram 18 operacionais e oito veículos dos bombeiros de Vila Nova de Milfontes e de Cercal do Alentejo, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do litoral alentejano e da GNR.