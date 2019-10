Jovem de bicicleta morre atropelado por carro no Barreiro

Wendy Carlos Fonseca, de 22 anos, morreu na sexta-feira à noite, colhido por um carro, quando atravessava o IC21 de bicicleta junto ao hospital do Barreiro.O jovem, residente no Rosário, concelho da Moita, não conseguiu evitar a colisão com um automóvel.A violência do embate foi tão grande que o corpo de Wendy Fonseca foi projetado cerca de 30 metros. A condutora que atropelou o jovem ficou em estado de choque e teve de receber apoio psicológico.O óbito do jovem ciclista foi declarado no local.A GNR investiga as circunstancias em que ocorreu o acidente.