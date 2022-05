A carrinha entrou a alta velocidade pelo Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, e só parou em frente ao serviço de Urgências. Eram 23h30 de quinta-feira. Um homem inconsciente e com vestígios de sangue na roupa foi arrastado do banco traseiro do veículo para a rua por três homens e uma mulher.



Apresentava sinais claros de ter sido ferido com arma de fogo.









Ver comentários