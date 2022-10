Um jovem, de 19 anos, foi detido pela GNR, em flagrante delito, ao tentar furtar raspadinhas num estabelecimento comercial, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, divulgou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado enviado esta terça-feira, o Comando Territorial de Évora explicou que a detenção foi efetuada através do Posto Territorial de Montemor-o-Novo, no passado domingo, na sequência de uma denúncia de intrusão no interior de um estabelecimento comercial.

No local, os militares da Guarda "constataram que o homem quebrou o vidro de uma montra para conseguir entrar e furtar raspadinhas", disse a GNR, que recuperou o lote de raspadinhas.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Montemor-o-Novo.