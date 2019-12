Jovem em estado grave após colisão entre dois carros em Vila Nova de Gaia. Acidente fez mais seis feridos

Um jovem ficou ferido com gravidade numa colisão entre dois carros, este sábado de madrugada, na Avenida da Liberdade, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia.No mesmo acidente, mais seis pessoas ficaram feridas.As vítimas, dos 18 aos 32 anos, foram levadas para o hospital de Gaia.Os Bombeiros de Espinho, Aguda e Sapadores de Gaia estiveram no local. A GNR investiga as causas do acidente.