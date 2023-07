Jovem ferido em colisão entre dois carros em Espinho

Um jovem, de 22 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta madrugada de sábado, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Espinho. O condutor da outra viatura envolvida no acidente fugiu do local.



O alerta foi dado, cerca das 02h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, no cruzamento da avenida 24 com a rua 19.





A PSP de Espinho foi acionada e investiga as circunstâncias do acidente.A vítima foi assistida no local, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, e não foi necessário proceder ao seu transporte para uma unidade hospitalar.