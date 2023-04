Colisão entre três carros faz dois feridos ligeiros em Oliveira de Azeméis

Dois homens, de 38 e 58 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre três carros, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na Avenida Comendador Ângelo Azevedo, em Cesar. A vítima mais idosa foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira. A outra vítima foi apenas assistida no local e não foi necessário proceder ao transporte para uma unidade hospitalar.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.