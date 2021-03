Jovem ferido por disparo de arma após tentativa de roubo no Porto

Um homem, de 22 anos, ficou ferido, ontem à noite, depois de ter sido vítima de uma tentativa de roubo na Praça de Mouzinho de Albuquerque, também conhecida por Rotunda da Boavista, no Porto.

Segundo o que o Correio da Manhã apurou junto do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o jovem sofreu ferimentos numa mão provocados por um disparo de uma arma de fogo. Foi socorrido no local e transportado para o Hospital de Santo António.

A PSP foi acionada, mas a investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.

O alerta foi dado por volta das 20h30.