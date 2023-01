Um jovem de 22 anos ficou ferido com gravidade, ao início desta tarde, depois da mota que conduzia ter embatido num carro, na EN 308, em Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, em Braga.

O socorro foi prestado pela Cruz Vermelha de Rio Caldo, tendo sido acionado o helicóptero do INEM, que transportou a vítima para o Hospital de Braga.

A GNR do Gerês investiga as causas do acidente.