Jovem ‘FonFon’ desaparecido há 7 dias em Porto Alto

Uma semana depois do desaparecimento de ‘FonFon’, o jovem de 14 anos de origem chinesa também conhecido por Afonso mas cujo nome real é Xuefeng Zhou, as autoridades continuam sem pistas sobre o seu paradeiro.O jovem, aluno do 9.º ano da Escola Básica de Porto Alto, saiu na segunda-feira de casa apenas com as chaves e o telemóvel, mas nunca chegou ao estabelecimento de ensino. O último sinal do telemóvel foi registado nas proximidades de casa, mas depois deixou de dar sinal.