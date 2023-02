Jovem futebolista do Lavrense esfaqueado à porta de bar no Porto

sociais. De acordo com o jornal O Minho, ama tia do atleta explicou nas redes sociais o que aconteceu. "Na madrugada de hoje, após uma ida com amigos ao Via Rápida, [o João] foi surpreendido por um ser desprezível que lhe pôs a vida em suspenso. Foram duas facadas que derrubaram um jovem com tudo para dar certo", escreveu uma tia nas redessociais.

O jogador de futebol João Freire, formado no Rio Ave e no Varzim, foi esfaqueado à saída de um bar, no Porto. Encontra-se internado em estado crítico.