Um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido na sequência de um acidente com um atrelado de um trator, em Basto, concelho de Cabeceiras de Basto.

O acidente ocorreu às 15h50, no Lugar de santa Senhorinha, ao que foi possível apurar, durante a manutenção do equipamento. A fresa (máquina usada para remexer a terra) trucidou a perna esquerda do jovem, que sofreu várias fraturas.

A vítima foi transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar.