Jovem ilegal foge de navio atracado em Setúbal

Um marroquino de 23 anos, proibido de entrar em Portugal pelo SEF depois de o navio da mesma nacionalidade, do qual era tripulante, ter ancorado este domingo no porto de Setúbal, foi preso pela PSP após cinco horas em fuga.O cargueiro, de pavilhão liberiano, atracou no porto de Setúbal cerca da meia noite deste domingo. Os proprietários do navio tiveram, como a lei obriga, de informar o SEF da listagem de tripulantes.Um marroquino de 23 anos foi impedido de entrar em solo nacional. O SEF ofereceu vigilância para evitar fugas, mas os donos do navio recusaram. Pelas 03h00, o tripulante escapou mesmo.Cerca de cinco horas depois, a PSP alertou o SEF de que tinha encontrado o homem no centro da cidade. Foi entregue ao comandante do navio.