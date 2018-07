Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ladrão de taxistas corta pulseira eletrónica e faz assalto

Detido pela PSP, está em preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Por João Tavares | 09:18

Um jovem de 17 anos foi detido em novembro passado pela autoria de oito assaltos a taxistas na zona de Lisboa.



Esteve detido preventivamente e passou para prisão domiciliária. Até que decidiu cortar a pulseira eletrónica e fugir. Foi agora detido novamente pela PSP, após efetuar mais um roubo a uma viatura.



Este último assalto ocorreu no domingo, tendo o ladrão sido intercetado terça-feira, no cumprimento de um mandado de detenção.



Já está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.