Jovem leva murro à porta de discoteca no Porto

Pelo segundo dia consecutivo, a PSP e os bombeiros foram chamados à porta da discoteca Eskada.

Por N.R. | 08:00

Pelo segundo dia consecutivo, a PSP e os bombeiros foram chamados à porta da discoteca Eskada, na rua da Alegria, Porto. Depois de, na manhã de terça-feira, dois jovens de 19 e 20 anos terem sido esfaqueados fora do espaço de diversão noturna, esta quarta-feira, as autoridades e os meios de socorro foram novamente acionados devido a uma agressão a murro, a um rapaz com cerca de 20 anos.



A vítima, considerada ferido ligeiro, foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto e depois transportada para o Hospital de Santo António. Segundo apurou o CM, o jovem agredido estaria alcoolizado quando se envolveu em confrontos com outro homem.



A PSP foi ao local e identificou os intervenientes na rixa, que ocorreu às 06h50.