Jovem levado pelo mar em Sintra mergulhou para tentar salvar amiga

A decisão de celebrar o final do ano letivo com uma ida à Praia Grande terminou em tragédia para um grupo de quatro amigos da Tapada das Mercês, Sintra. Quando foram ao mar, uma das raparigas ficou em dificuldades e Alexandre Correia, de 18, tentou salvá-la. Mas não sabia nadar e foi arrastado por um agueiro, sem que os amigos o pudessem evitar.O alerta foi dado pelas 18h00 de terça-feira e desde então que perto de 20 operacionais dos bombeiros, Polícia Marítima e Instituto de Socorros a Náufragos fazem buscas, com o apoio de uma corveta da Marinha e um helicóptero da Força Aérea.