Jovem de 18 anos morre ao ser cuspido da bagageira durante colisão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um jovem de 18 anos morreu após ter sido cuspido do porta-bagagens do carro em que seguia com mais três amigos e que, ao final da tarde de quarta-feira, colidiu lateralmente com outro, em Aveiras de Cima, no concelho da Azambuja. O acidente fez mais quatro feridos.O grupo de amigos em que se inseria João Mendes, o jovem que faleceu, reside em Vale Cepo, uma pequena localidade na freguesia de Aveiras de Cima. Um dos jovens, recém-encartado, é dono do automó...