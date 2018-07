Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre após mergulho em barragem

Vítima tomava banho com amigo águas da barragem do Oural, Cabeceiras de Basto.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Alexandre Madanços, de 19 anos, e um amigo mergulharam nas águas da barragem do Oural, Cabeceiras de Basto, após um jogo de futebol, ontem ao final da tarde. O jovem teve dificuldades em manter-se à tona, o amigo tentou resgatá-lo, mas Alexandre desapareceu na água. O amigo foi retirado por populares.



O alerta foi dado às 19h05. Bombeiros de Cabeceiras foram logo para o local.



Mergulhadores de Vizela e das Taipas iniciaram as buscas pelas 21h30, com "visibilidade baixa, lodo e lama", disse o comandante cabeceirense Duarte Ribeiro. O corpo viria a ser encontrado perto da meia-noite.