Jovem resgatado e outro desaparecido em praia fluvial de Cabeceiras de Basto

Bombeiros receberam alerta de duas pessoas em pré-afogamento.

20:22

Um jovem de 19 anos encontra-se desaparecido na praia fluvial de Oural, em Abadim, Cabeceiras de Basto. Os bombeiros foram chamados ao local com a indicação de que duas pessoas se encontravam em pré-afogamento.



À chegada, os populares já tinham conseguido resgatar uma das vítimas, permanecendo a outra desaparecida.



Segundo o CM apurou, a vítima resgatada encontra-se a ser assistida pelos meios de socorro e está em choque, no entanto, ainda não está determinado se sofreu ferimentos graves.

No local estão duas ambulâncias de socorro, três viaturas de apoio, 24 operacionais e um barco de Cabeceiras de Basto, Taipas e Vizela.



As equipas de salvamento encontram-se à espera de mergulhadores para efetuar as buscas.