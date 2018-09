Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre atropelado à porta de casa

Condutor fugiu e estava ao final do dia a ser procurado pela GNR.

Por Hugo Rainho | 01:30

Um rapaz, de 21 anos, foi mortalmente atropelado este sábado de madrugada a 100 metros de casa, em Mora. O condutor fugiu, com a viatura, sem prestar auxílio e ao final do dia continuava a ser procurado pelas autoridades. Pode ser acusado de homicídio por negligência e omissão de auxílio.



Segundo apurou o CM, Francisco Soeiro regressava a casa pela avenida do Fluviário de Mora, pelas 05h30, após ter passado a noite na Expomora, uma feira que se realiza todos os anos naquela vila alentejana. Foi colhido por um carro.



O alerta, às 05h37, foi dado por um camionista que passava pelo local e que ainda viu o atropelamento. Francisco Soeiro ainda foi assistido mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi declarada no local por um médico do INEM.



Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Mora, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Évora, bem como a GNR, num total de 17 operacionais apoiados por sete viaturas.



A população ficou "incrédula e em choque" pelos contornos do acidente e porque o jovem é um "filho da terra". O corpo seguiu para a morgue do hospital de Évora onde vai ser autopsiado.



A investigação está a cargo do NICAV (Núcleos de Investigação Criminal de Acidentes de Viação) da GNR, que ontem já estava na posse de "algumas pistas" que podem levar à identidade do condutor que atropelou e fugiu sem prestar auxílio, adiantou fonte policial.