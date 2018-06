Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre em acidente com três carros e uma mota em Ponta Delgada

Vítima tinha 25 anos.

Por Lusa | 16:17

Um acidente de viação envolvendo três carros e uma mota, na última madrugada, em Ponta Delgada, originou uma vítima mortal e quatro feridos, dois deles graves, disse fonte dos bombeiros locais.



O adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, José Infante, adiantou à agência Lusa que a corporação foi alertada para o acidente cerca das 00h50 locais (mais uma hora em Lisboa).



De acordo com o responsável, "o acidente na estrada regional para as Capelas ocorreu na zona logo a seguir ao Hospital de Ponta Delgada e a vítima mortal, um jovem de 25 anos, conduzia uma mota".



"O acidente ter-se-á dado na colisão entre o carro e uma mota. As outras duas viaturas ainda tentaram travar para evitar um choque", acrescentou, indicando ainda que duas pessoas ficaram também gravemente feridas e outras duas sofreram ferimentos ligeiros.



No local estiveram duas viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) da Ribeira Grande e Ponta Delgada, três ambulâncias, um pronto-socorro e 14 elementos dos bombeiros.