Um homem de 32 anos, de nacionalidade brasileira, morreu esta segunda-feira numa colisão entre dois carros em Loivos do Monte, Baião. O acidente ocorreu ao início da noite, na reta das almas.A vítima mortal seguia no sentido Baião-Amarante e foi necessário desencarcerar o jovem da viatura. O corpo foi retirado do local e transportado para o Instituto de Medicina Legal, para autopsiado.A GNR efetuou perícias no local do acidente.