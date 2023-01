Motociclista de 20 anos morre em colisão com outros três carros em Leira

Um rapaz de 20 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas na noite desta sexta-feira na sequência de uma colisão entre três carros e uma mota na EN109, ao quilómetro 144, em Pombal, Leiria.O alerta foi dado pelas 21h30.A vítima mortal seguia na mota. Os restantes envolvidos no acidente apresentaram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital.De momento, o trânsito encontra-se cortado à circulação em ambos os sentidos naquela via.No local estiveram 34 operacionais apoiados por 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Pombal e Inem, VMER e GNR.A colisão ocorreu numa via reta de boa visibilidade pelo que a GNR apura agora as causa do acidente.