Jovem morre em despiste de mota na Marginal na Parede

Um despiste de uma mota com dois passageiros provocou esta quinta-feira a morte de um jovem com idade entre os 17 e os 19 anos na EN6, Parede. A vítima mortal ainda foi assistida e alvo de manobras de reanimação, no entanto, o óbito veio a confirmar-se no local.Ao que oapurou, a vítima estaria à pendura de uma mota quando se deu o despiste. O condutor ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Cascais.Está ainda a ser investigada a hipótese de envolvimento de uma segunda viatura. De acordo com o comandante dos Bombeiros da Parede, uma transeunte que terá assistido ao acidente alega que o jovem terá sido colhido por um carro após ter sido projetado para a via contrária.O trânsito na Marginal encontra-se cortado e deverá ser reaberto cerca das 20h30 após remoção do cadáver e limpeza de via.O alerta foi dado às 17h31.