Jovem português de 20 anos morre afogado na Suíça

Um jovem português de 20 anos morreu este domingo afogado em Réchy, na Suíça. A vítima residia em Valais. O português estava a nadar e terá desaparecido de repende, segundo relatou um amigo à imprensa local.De imediato se iniciaram as buscas com várias patrulhas no local e helicópteros. Cerca de duas horas depois do início dos trabalhos de busca e salvamento, o corpo do jovem foi recuperado.As autoridades ainda tentaram reanimar o jovem, mas sem sucesso. Foi aberta uma investigação ao incidente.