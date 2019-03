Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem português detido em Espanha por assaltar farmácias

Em todos os casos, os ladrões agiram com a cara tapada, ameaçando os presentes – funcionários e clientes – com uma faca.

Por J.T. | 08:38

A polícia espanhola deteve um jovem português, de 22 anos, que está indiciado por um roubo violento a uma farmácia no passado dia 22 de fevereiro, na Corunha. O assaltante agiu com a ajuda de um cúmplice, um marroquino de 20 anos.



Os dois detidos são suspeitos de outros assaltos semelhantes na cidade, nomeadamente a outra farmácia e também a uma clínica dentária.



Encontravam-se em fuga mas foram agora detidos após uma investigação das autoridades daquele país.