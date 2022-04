Começou em 2015, com apenas 15 anos. Diogo Coelho, um português de Abraveses, Viseu, sem formação escolar relevante em informática, reuniu um grupo restrito de ‘hackers’ (piratas informáticos) e criou o site www.raidforums.com. Em sete anos, a página tornou-se no maior ponto de encontro de ‘hackers’ do Mundo.









Ver comentários